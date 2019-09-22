РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 сен. В поселке МИС городского округа Подольск в рамках празднования Дня городского округа поздравили юбиляров, первоклассников и новорожденных, сообщается в группе «Территориальный отдел «Лаговский» в соцсети «ВКонтакте».

«21 сентября в рамках празднования 238-й годовщины со дня основания Подольска и Подольского уезда день рождения отметили жители поселка МИС. На празднике поздравили юбиляров, новорожденных, первоклассников, семейные пары, отметившие золотой юбилей совместной жизни»,- говорится в сообщении.

На мероприятии почетными гостями были заместитель главы администрации по развитию территорий Сергей Иванов и начальник территориального отдела «Лаговский» Лариса Прошкина.