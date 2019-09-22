РИАМО - 22 сен. В воскресенье утром в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали от отменили 34 прилета и вылета, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали четыре рейса, отменили один. В Шереметьеве шесть рейсов задержали. А в воздушной гавани Домодедово задержали 19 прилетов и вылетов, отменили четыре.

А в подмосковном аэропорту Жуковский не зафиксировано задержек и отмен рейсов на данный момент.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого должна доводиться до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 или более минут.

Ранее МЧС предупредило жителей Подмосковья и Москвы о дожде и мокром снеге в воскресенье, с 09:00 до 20:00 порывы ветра могут достигнуть 17-22 метров в секунду.