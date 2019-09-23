РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 23 сен. Несколько населенных пунктов Домодедова в понедельник останутся без света, сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

«В связи с проведением плановых работ по расчистке трассы ожидается нарушение электроснабжения в следующем населенном пункте: село Растуново, улицы Кленовая, Иверская, Родниковая», – говорится в сообщении.

Также отключение света ожидается в микрорайоне Барыбино в ООО «Квартал Гальчино» на время переключения на резерв.

Для уточнения информации жители могут обратиться на сайт ПАО «МОЭСК» в раздел «Плановые отключения» или позвонить по телефону «Светлой линии»: 8(800)700-40-70.