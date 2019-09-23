РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 23 сен. В понедельник представитель комитета по ценам и тарифам Московской области проведет прием жителей в Котельниках, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«23 сентября 2019 года в Общественной приемной органов исполнительной власти Московской области и органов местного самоуправления Московской области в городском округе Котельники состоится прием граждан представителем комитета по ценам и тарифам Московской области», – говорится в сообщении.

Прием будет проходить по адресу: микрорайон Белая Дача, дом №62, кабинет 12. Время приема – с 10:00 до 13:00. Жители могут задать свои вопросы по телефону: 8(495)554-04-07.