РИАМО – 22 сен. Павильоны «Здоровая Москва» в парках столицы не будут работать в воскресенье из-за мокрого снега и сильного ветра, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В Москве ожидаются дождь и мокрый снег. С 09:00 до 20:00 порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду. Воздух прогреется до 8 градусов», – говорится в сообщении.

Уже 23 сентября павильоны возобновят работу в обычном режиме.

Ранее МЧС предупредило жителей столицы о дожде и мокром снеге в воскресенье, с 04:00 до 09:00 ожидается усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду, с 09:00 до 20:00 с дальнейшим усилением порывов до 17-22 метров в секунду.