РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 сен. Отопительный сезон официально стартует в подмосковных Люберцах в понедельник.

Для жителей 2 112 многоквартирных домов отопительный сезон начнется уже с понедельника. В тестовом режиме отопление уже было запущено. Испытания прошли успешно.

С 20 сентября коммунальщики Люберец уже начали подавать тепло в объекты социальной сферы – школы, детские сады, больницы.

Решение о начале регулярной подачи тепла было принято в связи с низкой температурой воздуха и прогнозами синоптиков о похолодании.