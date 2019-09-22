РИАМО - 22 сен. В Москве на Федеративном проспекте машина скорой помощи совершила наезд на опору городского освещения, в результате ДТП пострадали три человека, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД по столице.

«В 04:30 на Федеративном проспекте скорая помощь наехала на мачту городского освещения, в результате три человека пострадали», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все обстоятельства произошедшей аварии выясняются.