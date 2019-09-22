РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 сен. Пожар произошел в ангаре автомастерской на Объездной дороге в Подольске, возгорание потушили, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

«В Подольске в воскресенье, 22 сентября, в 00:14 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Подольск, Объездная дорога, дом 1. Горел ангар автомастерской. В 07:00 пожарные произвели полную ликвидацию возгорания», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что погибших и пострадавших нет. В тушении пожара принимали участие восемь автоцистерн и 35 человек.