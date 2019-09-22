РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 сен. На Молодежной улице в подмосковном Подольске 25 сентября состоится праздник для детей с мастер-классами и играми, сообщается на сайте УК «Любимый дом».

«В Подольске пройдет детский праздник «Мы к вам заехали на час» 25 сентября. В программе будут игры, творческие мастер-классы и развлекательный концерт. Начнется мероприятие в 18:00. Вход свободный», - говорится в сообщении.

Проходить праздник будет по адресу: улица Молодежная, дом 4.