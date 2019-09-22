РИАМО - 22 сен. В Можайском и Волоколамском городских округах нашли артиллерийский снаряд, ручную гранату и мину времен Великой Отечественной войны, угрозы для населения они не представляют, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Днем 21 сентября от оперативного дежурного ЕДДС Можайского городского округа в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда времен ВОВ в деревне Шибарино и ручной гранаты Ф-1 времен ВОВ в деревне Митьково.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами ОВД Можайского городского округа», - говорится в сообщении.

Министерство обороны РФ 23 сентября планирует изъять и уничтожить артиллерийский снаряд в деревне Шибарино, а ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас» - ручную гранату в деревне Митьково.

Также в Волоколамском городском округе в деревне Михайловское обнаружили мину времен ВОВ.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений - 200 метров. Выставлена охрана силами ОВД Волоколамского городского округа. Изъятие и уничтожение боеприпасов запланировано силами ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас» на 24 сентября», - уточняется в материале.