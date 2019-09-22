РИАМО – 22 сен. В воскресенье свой день рождения отмечает почетный гражданин Подмосковья, выдающийся деятель Русской православной церкви, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

Ювеналий - единственный в России здравствующий архиерей с правом ношения двух панагий и правом преднесения креста за богослужениями в пределах Московской областной епархии.

Ювеналий родился 22 сентября 1935 года в Ярославле. Окончил Ленинградскую духовную семинарию в 1957 году, Московскую духовную академию в 1961 году. Ювеналий является кандидатом богословия - защитился по теме: «Внешние сношения Русской православной церкви в период с 1917 по 1944 года».

Более тридцати лет проработал в Московской области, являясь митрополитом Крутицким и Коломенским, а также управляющим Московской епархией за пределами столицы.

Трудовую деятельность начал преподавателем Московской духовной семинарии в 1961 году в Сергиевом Посаде. С 1961 по 1972 год – референт, заместитель председателя отдела внешнецерковных сношений Московского патриархата.

С 1972 по 1981 год был председателем отдела внешнецерковных сношений Московского патриархата с назначением постоянным членом Священного синода. С 1982 года по наше время является управляющим Московской областной епархией Русской православной церкви.

Ювеналий участвовал в работе Поместных соборов Русской православной церкви в 1988 и 1990 годах, Архиерейских соборов в 1989, 1990, 1992, 1994, 1997, 2000 годах.

В 1989 – 2011 годах – председатель Синодальной комиссии по канонизации святых.

Ювеналий награжден орденом Дружбы народов, орденом Почета, орденами «За заслуги перед Отечеством» второй, третьей и четвертой степеней, различными медалями.

Он является почетным гражданином города Подольска (2000 год), почетным гражданином города Коломны (2002 год), почетным гражданином Подольского района (2004 год), почетным гражданином города Дмитрова (2004 года), почетным гражданином города Видное (2007 год), почетным гражданином Зарайска и Зарайского муниципального района (2013 год), почетным гражданином города Егорьевска (2013 год).

Постановлением губернатора Московской области от 3 июня 2002 года №122-ПГ Ювеналию присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».