РИАМО - 22 сен. В Москве и Подмосковье в воскресенье ожидается облачная погода, временами будет идти дождь, прогнозируется сильный ветер, максимальная температура воздуха составит плюс 8 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем регион будет находиться в тыловой части циклона. Ожидается облачная погода, временами осадки преимущественно в виде дождя. Максимальная температура воздуха в Москве - 6-8, по области - 3-8 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду, местами с порывами 17-22 метра в секунду.

В Москве и области сохранится влажно-прохладная погода с порывистым ветром и резкими колебаниями атмосферного давления. В воскресенье оно ожидается на 10 единиц ниже нормального.

На фоне неблагоприятных, дискомфортных погодных условий у метеозависимых людей отмечаются более частые обострения имеющихся хронических заболеваний.

«Прежде всего, это сезонные обострения болезней опорно-двигательного аппарата воспалительной этиологии (артрозы, артриты, полиартриты, полирадикулиты), симптомы недомогания и обострения развиваются после перенесенных травм и операций на суставах, возможны ухудшения и у людей с патологией органов дыхания, язвенной болезни желудка, обострения отмечаются при заболеваниях кожи (осенняя форма псориаза, нейродермиты)», - уточняют синоптики.

Специалисты отмечают, что помочь организму в осеннюю перестройку помогут общеукрепляющие средства и своевременное лечение основного заболевания. Метеозависимым людям с синдромом хронической усталости, гипертоникам, гипотоникам, больным вегетососудистой дистонией в такие дни тоже приходится не легко, следует контролировать артериальное давление, не перегружать чрезмерно организм, принимать рекомендованные врачом лекарства.

Самое главное, в переходные сезоны с частыми, междусуточными колебаниями температуры и повышенной влажностью воздуха, избегать переохлаждения, принимать поливитамины и общеукрепляющие препараты.