РИАМО – 22 сен. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной в воскресенье состоится фестиваль северной (скандинавской) ходьбы с соревнованием «Осенний сканди-драйв «Семь бугров», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Все участники соревнований пройдут три круга по 4,3 километра по грунтовой лесной трассе.

«Сильнейшие североходцы будут награждены фирменными медалями и грамотами. Все спортсмены будут разделены на несколько возрастных категорий: 18-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет и 70 лет и старше. Также на мероприятии будет вестись судейство по правилам международной федерации Nordic Walking INWA», – отмечается в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков подчеркнул, что северная ходьба приобретает высокую популярность в Подмосковье благодаря тому, что подходит людям всех возрастов и не требует практически никаких затрат на инвентарь.