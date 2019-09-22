РИАМО - 22 сен. В подмосковной Дубне в воскресенье пройдет велопробег, посвященный Всемирному дню без автомобиля, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Жителей Дубны призвали отказаться от автомобиля и передвигаться на велосипедах, электротранспорте или общественном транспорте.

«Инициатором проведения акции является Молодежный парламент при совете депутатов городского округа Дубна. Акция проводится при поддержке управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Дубны, а также объединения молодых журналистов «Юнпресс-Дубна», — говорится в сообщении.

Велопробег начнется в 12:00 с парковки у администрации – улица Академика Балдина, дом 2. Финиш - на парковке профилактория «Ратмино» (улица Ратмино, дом 2). Дистанция велопробега составит 4,5 километра, это подойдет даже для неподготовленных участников. В велопробеге смогут участвовать жители и гости города от 14 лет.

Для всех участников организуют горячий чай со сладостями.

Кроме того, в этот день наградят участников фотоконкурса, посвященного празднованию Всемирного дня без автомобиля в Дубне, а на территории храма Похвалы пресвятой Богородицы и Ратминской стрелки проведут субботник.

Всемирный день без автомобиля отмечают 22 сентября.

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