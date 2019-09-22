РИАМО - 22 сен. Почти 170 московских библиотек подготовили более 645 мероприятий ко дню открытых дверей, который состоится в воскресенье, гости смогут посмотреть спектакли, поучаствовать в мастер-классах по программированию и леготехнике, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«22 сентября в 166 библиотеках пройдет день открытых дверей. Гости смогут познакомиться с библиотечными проектами, программами и клубами, записаться в студии и кружки, посетить мастер-классы, книжные выставки, концерты и квесты», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в библиотеках всех округов в этот день состоится 647 мероприятий. В прошлом году их было 611. Партнерами акции стали книжные издательства, художественные и театральные студии, языковые и шахматные школы, школы программирования, продюсерские центры.

В день открытых дверей пройдет торжественное награждение участников программы летнего чтения «Вокруг света за одно лето». Все, кто сдал читательские дневники, получат книги о заповедниках России, подарки и сувениры.

«В детском отделе библиотеки имени М.А. Светлова запланированы семейные выходные. Здесь покажут спектакль студии интерактивного театра «Гравитон». Во второй части представления смогут принять участие и зрители. Родителей, у чьих детей в возрасте от двух до семи лет есть речевые нарушения, ждут на мастер-классе «Развитие речи детей дошкольного возраста», - уточняется в материале.

В библиотеке также проведут мастер-класс по смешанным техникам рисования. Дети и взрослые узнают, какие интересные эффекты получаются при использовании разных материалов.

«Посетители детской библиотеки №203 отгадают загадки Василисы Премудрой, найдут артефакты из сказок и поучаствуют в мастер-классе «Лабиринты шахмат». На занятиях технического кружка Technoway расскажут о развитии информационных технологий и научат создавать простые приложения, а в математическом кружке JoyMath предложат решить задачи, посоревноваться в конкурсах и освоить азы программирования», - отмечается на сайте.

Кроме того, в детской библиотеке № 103 пройдет мастер-класс «Волшебная кисточка». Участники сделают открытки-аппликации из цветной бумаги, лент, картона, бусин и бисера. Внутри они напишут пожелания себе, друзьям или родителям.

Библиотека №74 приглашает на экскурсию, на которой гости увидят старинные книги, документы 1905 года и фотографии 1930-х. А в Центральной библиотеке № 70 имени М.А. Шолохова проведут мастер-класс по актерскому мастерству «Понарошку не играем». Также здесь состоится открытый урок английского языка для детей от семи лет. Ребята смогут выучить не менее 10 иностранных слов.

В Центральной детской библиотеке №46 имени И.З. Сурикова пройдет презентация проекта «Что я вижу из окна». В течение всего года читатели будут путешествовать по станциям Московского центрального кольца вместе с мышонком Максом.

«Центральная библиотека № 249 приглашает на открытое занятие мастерской авторской куклы «Марсель». Участники изготовят игрушки из текстиля под руководством педагога. Кроме того, состоится презентация курса исторической игротеки «Путешествие во времени». Слушатели познакомятся с всемирной историей при помощи игрового моделирования. На открытом занятии дети узнают больше об эпохе динозавров благодаря имитации техники археологических раскопок», - подчеркивается в сообщении.

В библиотеке также проведут игровое занятие по английскому языку. Ребята выучат новые слова при помощи игровых упражнений.

Программа «Добро пожаловать в страну Читалию!» пройдет в детской библиотеке №242. Гости узнают о правилах поведения в библиотеке, поучаствуют в викторине «Мы из сказки» и научатся изготавливать сувениры на мастер-классе «Фантазеры».

А детская библиотека №141 проведет экскурсию по музею «Мир тайн». О хранящихся в нем артефактах расскажет координатор объединения «Космопоиск». Детей также ждут практические задания по созданию роботов и программированию, мастер-классы, на которых можно будет создать книжку-лепорелло (книжку-гармошку) и закладку-галстук.

Раскрыть секреты профессии актера смогут посетители мастер-класса, который пройдет в библиотеке №188. Участники познакомятся с разными упражнениями, выполнят этюды и представят пластические зарисовки, а также пройдут речевые тренинги.

Также в Центральной детской библиотеке имени А.П. Гайдара состоится презентация постоянных курсов. Там пройдет занятие по леготехнике и мастер-классы для юных программистов. Для малышей от четырех до шести лет состоится вводный урок нового курса «Искусство вокруг нас». Художник-иллюстратор Юлия Савенкова научит детей базовым техникам работы с кистью, а также представит выставку «Дневник моего лета».

На литературном вечере детям прочитают популярные американские книги на языке оригинала, к примеру, «Лис в библиотеке». Специалисты проекта «Круг безопасности» сыграют с ребятами в настольную игру, которая поможет научиться правильно вести себя в чрезвычайных ситуациях и защищаться от похитителей.

В библиотеке пройдет интерактивное занятие по толерантности для подростков по мотивам произведений американской писательницы Ар Джей Паласио «Чудо» и «Глава Джулиана». Детям младше трех лет покажут спектакль по книге Эрика Карла «Очень голодная гусеница».

Для ребят в возрасте от четырех до шести лет пройдет первое занятие постоянного курса «Ридинг-группа Гайдаровки». Детям прочитают тематические книги, в числе которых «Лев в библиотеке». Перед началом урока состоятся пальчиковые игры, а после читки проведут обсуждение.

Детей от 10 лет ждут на встрече с Дарьей Доцук. Писательница и журналистка научит создавать собственные произведения в «Мастерской невероятных историй». Кроме того, в рамках проекта «100 лучших книг для детей и подростков» можно будет побеседовать с писателем Артуром Гиваргизовым.