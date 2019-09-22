РИАМО – 22 сен. Соревнования по современному пятиборью «Кубок Кремля» пройдет в Москве в воскресенье в спортивном комплексе ЦСКА на Ленинградском проспекте и на конноспортивной базе ЦСКА на улице Дыбенко, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«22 сентября в столице разыграют Кубок Кремля по современному пятиборью. Соревнования пройдут на нескольких площадках: по фехтованию и плаванию — во Дворце спортивных единоборств и бассейне спортивного комплекса ЦСКА (Ленинградский проспект, дом 39), по конкуру и лазер-рану — на конноспортивной базе ЦСКА (улица Дыбенко, дом 5)», - говорится в сообщении.

В турнире примут участие спортсмены, получившие персональное приглашение. Среди них чемпионы мира разных лет — Гульназ Губайдуллина (Россия), Лаура Асадаускайте и Юстинас Киндерис (Литва), Шаролота Ковач (Венгрия), Риккардо Де Лука (Италия), Ирина Просенцова (Белоруссия) и другие. Они разыграют медали в смешанной эстафете среди команд.

Расписание соревнований:

— 10:10 — плавание (бассейн ЦСКА);

— 11:10 — фехтование (Дворец спортивных единоборств ЦСКА);

— 14:45 — церемония открытия турнира (конноспортивная база ЦСКА);

— 15:10 — верховая езда (конноспортивная база ЦСКА);

— 16:30 — комбайн — бег со стрельбой (конноспортивная база ЦСКА);

— 17:05 — церемония награждения победителей и призеров (конноспортивная база ЦСКА).