РИАМО – 22 сен. В селе Мытники Рузского городского округа митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в воскресенье освятит Христорождественский храм, который был восстановлен по благотворительной программе фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь, говорится в сообщении пресс-службы фонда.

Владыке будут сослужить викарии Московской епархии епископ Зарайский Константин, епископ Луховицкий Петр и духовенство подмосковных храмов.

«Каменный храм Рождества Христова в Мытниках был построен в 1740 году на деньги владельца села полковника Алексея Жеребцова. В 1846 году храм был капитально перестроен в псведорусском стиле, тогда же были пристроены приделы: южный – во имя мученика Харлампия и северный – во имя святых Симеона Богоприимца и Анны пророчицы. Храм в Мытниках был центром духовной и общественной жизни, так в XIX веке при нем была открыта церковно-приходская школа», – отмечается в сообщении.

Во время Великой Отечественной войны в районе Мытников шли ожесточенные бои. От обстрелов пострадала и церковь. Так, стены храма и крест на колокольне были изрешечены фашистскими пулями.

С конца 1970-х годов полуживой храм смотрелся как живописная руина.

«До того, как храм стал частью программы благотворительного фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь, он был сильно разрушен: не было сводов, в алтаре был склад химических удобрений, были утрачены фрески, отсутствовали полы, были разрушены трапезная часть и абсида», – уточняется в материале.

В 2017 году по благословению митрополита Ювеналия благотворительным фондом Московской епархии по восстановлению порушенных святынь была согласована благотворительная программа по проведению противоаварийных мероприятий в Христорождественском храме.

«В период 2018-2019 годов на целевые пожертвования в фонд от приходов Звенигородского и Одинцовского благочиний в храме были проведены противоаварийные работы», – дополняется в сообщении.

За почти пять лет работы фондом были полностью восстановлены 14 порушенных святынь Подмосковья.