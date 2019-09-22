РИАМО – 22 сен. В воскресенье в зоне отдыха «Левобережье» состоится гонка дронов «Осенний аккорд», которая завершит сезон полетов беспилотников, итоги данного мероприятия станут решающими для участников главной гонки года – суперфинала RDR, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Регистрация пилотов начнется в 10:00. Через полтора часа стартуют тренировочные и квалификационные вылеты. С 13:30 спортсмены и жюри будут подводить итоги, а зрители смогут поучаствовать в мастер-классах, примерить очки виртуальной реальности и с их помощью увидеть, как пилоты управляют своими аппаратами. Кроме того, гости смогут сами поднять в воздух учебный дрон и мини-дрон весом всего 25 граммов», – говорится в сообщении.

Соревнования возобновятся в 14:00. Начнутся раунды на выбывание. Они продлятся около двух часов, после чего начнется подведение итогов. Зрители снова смогут посетить мастер-классы и увидеть показательные полеты.

Финальные вылеты стартуют в 16:30. После них состоится награждение победителей. В 17:30 зрителям покажут видеоролики о беспилотниках и управлении ими.

Кроме того, все желающие смогут полетать на детских дронах.