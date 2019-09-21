РИАМО - 21 сен. На территории Московской области в субботу прошла акция «Наш лес. Посади свое дерево», свыше 250 тысяч жителей региона посадили более 700 тысяч деревьев и кустарников, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

По инициативе губернатора региона Андрея Воробьева акция прошла в седьмой раз во всех муниципалитетах.

«На участках общей площадью 556 гектаров высажено свыше 700 тысяч сеянцев и саженцев липы, рябины, боярышника, сирени, жасмина и хвойных растений. В этом году посадка деревьев и кустарников проводилась на лесных участках, а также жители благоустраивали парки, скверы и общественные пространства», - говорится в сообщении.

По поручению губернатора организована работа застройщиков по озеленению новых микрорайонов. Строительные компании Московской области совместно с жителями посадили около 2 тысяч деревьев и кустарников в 14 жилых комплексах на территории городских округов Балашиха, Ленинский, Пушкинский, Раменский, Мытищи, Электросталь, Щелково.

В мероприятии приняли участие девять крупных застройщиков: группы компаний «Самолет», «ФСК», «МИЦ», «Сити XXI век», «Гранель», «Инград», «ПИК», «ЮИТ Московский регион», «Профи-инвест».

Все желающие участники акции могут поучаствовать в фотоконкурсе. Для этого нужно опубликовать снимок с акции в своем аккаунте в Instagram до 25 сентября с хештегом #НАШЛЕС2019. Также нужно подписаться на аккаунты @mosoblcomles и @ivan_sovetnikov и отметить своих друзей в комментариях. Будут разыграны девять призов, победителя выберут с помощью генератора случайных чисел.