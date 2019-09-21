РИАМО - 21 сен. На территории Московской области прогнозируют дожди и мокрый снег, а к утру 23 сентября на дорогах может появиться слабая гололедица, сообщается на сайте «Метеовести».

В ночь на воскресенье погода в Центральной России начнет заметно портиться. Виной тому станет сформировавшийся на атмосферной волне циклон. Он принесет обложные дожди, наибольшее количество которых ожидается в Верхневолжье. При этом ветры во второй половине дня 22 сентября в порывах будут достигать 15-20 метров в секунду, из-за чего вечером начнется вторжение более холодного воздуха.

«К вечеру у земли похолодает до плюс 3 градусов, что в целом является необходимым условием для перехода осадков в смешанную фазу – местами к дождю начнет примешиваться мокрый снег (преимущественно в Ярославской, Костромской, Ивановской и Нижегородской областях, Чувашии; возможно, зацепит и отдельные районы севера и востока Подмосковья)», - говорится в сообщении.

В ночь на 23 сентября столбики термометров опустятся до околонулевых температур, на дорогах местами образуется слабая гололедица, автомобилистам рекомендуется быть внимательнее на дорогах. В потенциальной зоне скоротечных локальных зарядов снега могут оказаться Московская, Владимирская, Ивановская, Костромская, Рязанская, Тульская, Калужская, Тверская, Нижегородская области.

В некоторых регионах может появиться временный снежный покров, который, тем не менее, к полудню 23 сентября растает.

Ранее МЧС предупредило жителей столицы и Подмосковья о дожде и мокром снеге, начиная с 04:00 до 09:00 ожидается усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду, с 09:00 до 20:00 с дальнейшее усиление порывов до 17-22 метров в секунду.