РИАМО (КОРОЛЕВ) – 23 сен. В понедельник в подмосковном Королеве все желающие смогут сдать кровь для нуждающихся в рамках акции «Спасибо, донор».

В ходе предыдущей акции было собрано порядка 22 литров крови.

В понедельник с 9:00 до 11:00 неравнодушные жители Королева смогут сдать кровь для нуждающихся людей. Донором может стать гражданин Российской Федерации от 18 лет и весом более 50 килограммов.

Желающим сдать кровь за час до процедуры не следует курить, также им необходимо воздержаться от алкоголя за два дня до донации.