РИАМО - 21 сен. Международные соревнования Гран-при по дзюдо стартовали в узбекском Ташкенте, Яго Абуладзе из Подмосковья завоевал на них золотую медаль, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Турнир является этапом элитной серии IJF World Judo Tour. В нем принимают участие 467 спортсменов из 73 стран мира, в том числе 20 российских дзюдоистов. Подмосковный спортсмен Яго Абуладзе принес золото в копилку национальной команды, заняв первое место в весовой категории до 60 килограммов», - говорится в сообщении.

В финальной схватке Абуладзе одолел представителя Японии Генки Кога. Бронзовыми призерам в данном весе стали узбекский спортсмен Диербек Урозбоев и дзюдоист из Тайпейя Янг Юнг Вей.

Министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков отметил, что Абуладзе - перспективный и талантливый спортсмен. На его счету медали престижных международных турниров: золото и бронза Кубка Европы, серебро европейского первенства.

«Новая награда высшей пробы, полученная на этапе элитной серии IJF World Judo Tour, лишь подтвердила уровень его мастерства. Узбекский этап Гран-при завершится завтра, 22 сентября, так что у наших спортсменов есть все шансы увеличить количество завоеванных медалей», - уточнил Терюшков.