РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 сен. В социальных учреждениях Королева с понедельника начнут включать отопление, далее отопление начнут подключать во всем городе, написал глава города Александр Ходырев в своем аккаунте в Instagram.

С 17 до 20 сентября во всех котельных города проводились пробные топки. В настоящее время все объекты теплоснабжения полностью готовы к началу отопительного сезона. Стопроцентная готовность также у систем водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения.

Решение о начале подачи отопления в городе было принято Ходыревым в связи с похолоданием. Сначала тепло будет подаваться в социальные учреждения – детские сады, школы, больницы. Затем, в течение недели, поэтапно к отоплению будет подключен весь жилой фонд.

Все 1 245 многоквартирных домов наукограда получили паспорта готовности к зимнему периоду. В домах были проведены санитарно-технические работы, в том числе промывка и опрессовка внутридомовых инженерных коммуникаций системы отопления, ремонт фасадов, ремонт кровель, ремонт мест общего пользования, восстановление теплового контура, проверка и ремонт подвальных и чердачных помещений, дымоходов и вентиляционных каналов, системы газоснабжения, а также электромонтажные работы.

Большой объем был выполнен на объектах теплоснабжения. Отремонтировано газовое, технологическое и электротехническое оборудование, проведена ревизия запорной арматуры и замена трубопроводов на 28 котельных, отремонтировано 46 центральных тепловых пунктов, заменено 4,5 километра ветхих тепловых сетей.