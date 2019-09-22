РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 22 сен. В воскресенье в рамках Всемирного дня без автомобиля в Домодедове состоится велопробег, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«В целях привлечения внимания к проблемам экологии и загрязнения окружающей среды пройдут массовый велозабег и тематический флешмоб, пропагандирующие идею экологичного способа передвижения», – говорится в сообщении.

Лучшие практики празднования этого события будут отмечены в рамках конкурса Московской областной думы «Велофлешмоб Подмосковья». Конкурсные работы будут приниматься с 22 сентября по 14 октября.