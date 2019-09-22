РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 сен. В спортивном комплексе «Труд» подмосковного Подольска в воскресенье пройдет праздничный турнир по быстрым шахматам среди спортсменов до 19 лет, мероприятие приурочено ко Дню города, сообщается в группе «Подольск шахматный» в соцсети «ВКонтакте».

«Ко Дню города Подольска 22 сентября 2019 года спортивная школа «Пахра» проведет праздничный турнир по быстрым шахматам среди спортсменов до 19 лет. Начало соревнований в 11:30 в кабинете №44 на первом этаже западной трибуны спортивного комплекса «Труд» на улице Клемента Готвальда, дом №4», - говорится в сообщении.

К участию в соревнованиях допускаются шахматисты 2001 года рождения и моложе, имеющие рейтинг РШФ, ЭЛО по любой из дисциплин вида спорта «шахматы» 1001 пункт и более и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

Соревнования проводятся по швейцарской системе в семь туров с применением компьютерной программы для составления пар Swiss Manager без адекватного наблюдения. Контроль времени - 10 минут каждому участнику на всю партию с добавлением 2 секунд после каждого хода, начиная с первого. Регистрация участников с 10:30 до 11:20, жеребьевка и открытие турнира - в 11:25.

Заявки могут подавать сами спортсмены или их тренеры до 12:00 21 сентября на электронный адрес: pyatashov@yandex.ru. Победителей и призеров определят по количеству набранных очков. Лучших наградят кубками, а призеров - грамотами и медалями.