РИАМО - 21 сен. МЧС разослало жителям Московской области сообщения с предупреждением о дожде, мокром снеге и ветре с порывами до 22 метров в секунду в среду, спасатели рекомендуют соблюдать осторожность и быть внимательными.

«Росгидромет: в течение суток 22 сентября в Московской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра порывами до 22 метров в секунду. МЧС рекомендует: будьте внимательны и осторожны! Телефоны – 01, 101, 112», – говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте ГУ МЧС России по региону, 22 сентября с 4 до 9 часов утра прогнозируется усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду, с 9 до 20 часов с дальнейшим усилением ветра порывами 17-22 метров в секунду.

На территории Подмосковья и Москвы в ночь на 22 сентября объявлен «оранжевый» уровень опасности погоды из-за заморозков, также на 22-23 сентября объявлен «желтый» уровень из-за порывистого ветра.

«Оранжевый» – это третий уровень погодной опасности. Он означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. «Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

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