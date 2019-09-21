РИАМО - 21 сен. В Дубне в субботу прошел региональный этап ежегодного традиционного забега «Кросс нации», на старт вышли порядка 3,5 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Организаторы подготовили спортсменам на выбор дистанции – 1, 2, 4 и 8 километров для разных возрастных категорий.

«Старт мероприятию дала победительница второго ежегодного конкурса «Мисс «Живу спортом», жительница Дубны Наталья Чайкина. Открывали день в 12:00 участники забегов на 4 и 8 километров. «Кросс нации» начинался на улице Октябрьская у памятника самолету МИГ-25», - говорится в сообщении.

В 13:00 был дан старт на дистанции 1 и 2 километра. Праздник завершили торжественная церемония закрытия и награждение победителей.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что Подмосковье традиционно поддерживает идею проведения самого масштабного бегового события на территории нашей страны – забега «Кросс нации».

«Мероприятие проводится уже на протяжения 15 лет. В 2017 году центральной площадкой областного этапа стали Химки, в прошлом году – Раменское, в этом – Дубна. Мы планируем и дальше расширять географию проведения этого массового события в регионе», - добавил министр.