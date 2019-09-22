РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 22 сен. В воскресенье в подмосковных Котельниках покажут художественный фильм «Небесный тихоход», сообщается на официальной странице администрации городского округа Котельники в соцсети «ВКонтакте».

«Киноклуб «Помним о войне» покажет художественный фильм «Небесный тихоход» 22 сентября в 16:00 в ДК «Силикат», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу: микрорайон Силикат, дом №32.

«Небесный тихоход» – фильм о трех друзьях – летчиках-офицерах, которые дали клятву не влюбляться ни в кого до конца войны. Однако по сюжету они в скором времени встречаются с летчицами женской эскадрильи. Каждый из них клятву сдержать не смог.