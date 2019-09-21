РИАМО - 21 сен. Первоклассники школ городского округа Солнечногорск присоединились к акции «Растем вместе», порядка 1,8 тысячи ребят, родителей и педагогов высадили 350 деревьев вблизи учреждений образования, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Мероприятие состоялось в рамках областной экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево».

«На пришкольных территориях первоклассники высадили сирень, яблони, спирею, рябину, жасмин, ели, сосны и туи. Так, 30 ребят из гимназии №6 уже высадили свои деревья, за которыми будут в дальнейшем ухаживать. К слову, у учебного заведения уже есть свои традиции», - говорится в сообщении.

Как отметила директор гимназии №6 городского округа Солнечногорск Наталья Мадатова, ежегодно первоклассники высаживают яблоню около учебного заведения. Ребята также смотрят за ней на протяжении всего времени учебы и растут вместе с деревом.

Акции «Наш лес. Посади свое дерево» прошла в субботу во всех муниципалитетах региона. Мероприятие направлено на восстановление лесов малой родины и проводится в области ежегодно. За шесть лет в акции приняли участие 1,65 миллиона жителей Подмосковья.