РИАМО - 21 сен. В Звездном городке создадут скейт-парк по просьбе ребят, которые катаются на BMX и скейтбордах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор в субботу посетил Звездный городок, где вместе с жителями и космонавтами высадил деревья в рамках областной акции «Наш лес. Посади свое дерево».

«Ваня из Звездного городка попросил скейт-парк. Будет!» – написал Воробьев в своем аккаунте в Instagram.

Он также выложил видеоролик, в котором обещал подарить юному спортсмену шлем для безопасного катания на BMX.

Воробьев посадил в рамках акции кедр в Звездном городке. Он напомнил, что название именно этого дерева было позывным космонавта Юрия Гагарина.

В субботу подмосковная экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево» прошла во всех муниципалитетах региона. В ней приняли участие порядка 120 тысяч человек. Было посажено свыше 540 тысяч деревьев и кустарников.