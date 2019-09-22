РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 сен. В Ледовом дворце «Витязь» подмосковного Подольска в воскресенье покажут праздничное представление, посвященное нескольким юбилейным датам, а также клип на песню «Добрый вечер, город мой» на музыку Евгения Хавтана, сообщается на сайте администрации городского округа.

Ежегодный праздничный вечер «Подольск: одна у нас история любви», посвященный 238-й годовщине образования Подольска и Подольского уезда, начнется в 16:00. В программе примут участие ведущие творческие коллективы округа и звезды российской эстрады, чьи имена пока держатся в секрете.

«Сама история, которая развернется в Ледовом дворце «Витязь», будет посвящена нескольким юбилейным датам – 90-летию Московской области, Году театра в России, 220-летию со дня рождения Александра Пушкина, юбилеям предприятий, работающих в округе, - 100-летию завода имени Орджоникидзе и 70-летию ЦНИИТОЧМАШ», - говорится в сообщении.

Сюрприз ко Дню города подготовили и подольские молодые исполнители. Они записали песню «Добрый вечер, город мой» на музыку Евгения Хавтана. Композиция и видеоклип, снятый в горокруге на эту песню, неоднократно покажут во время праздника.

Тематический концертно-театрализованный пролог - это признание в любви большому Подольску, чтобы зрители испытали чувство гордости за малую родину, вместе с артистами восхищались красотой Подольского края, его храмами, усадьбами, парками, скверами.