РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 22 сен. В воскресенье в физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) в микрорайоне Силикат Котельников состоится День открытых дверей, сообщается на официальной странице администрации городского округа Котельники в соцсети «ВКонтакте».

«22 сентября в 12:00 в физкультурно-оздоровительном комплексе состоится День открытых дверей, на котором все желающие смогут посетить залы, пообщаться с тренерами, ознакомиться с действующими секциями и программами, задать интересующие вопросы», – говорится в сообщении.

ФОК находится по адресу: микрорайон Силикат, дом №31, строение 1.