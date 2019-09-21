РИАМО - 21 сен. На территории московского спортивного комплекса «Лужники» в субботу состоялся финал первой столичной спартакиады «Моспром», в общекомандном зачете среди предприятий победу одержала команда АО «Газпромнефть-МНПЗ», среди технических вузов – РХТУ имени Менделеева, говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Финальный день спартакиады включил в себя соревнования по шести видам спорта (легкая атлетика, волейбол, мини-футбол, стритбол, настольный теннис и шахматы), в которых приняли участие работники предприятий Москвы, а также студенты инженерных специальностей. В состязаниях финалистов встретились 16 команд. Итоги соревнований подводились по каждому виду спорта, а также в общекомандном зачете.

«Мне кажется, наш первый спортивный эксперимент удался. И самое главное - мы уже приняли решение, что сделаем спартакиаду «Моспром» ежегодной. Надеюсь, нас поддержат те, кто уже принимал участие, пополнят наши ряды и новые команды. Спасибо всем заводам и вузам за участие, за отличное спортивное настроение, за яркие соревнования, за ваши победы и достойные поражения. И, конечно, наши поздравления победителям!» – сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В финальный день помимо соревнований, для всех желающих прошли мастер-классы от звезд российского и мирового спорта. Своим опытом с участниками спартакиады «Моспром» поделились международный гроссмейстер, трехкратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, двукратный чемпион СССР по футболу Александр Мостовой и серебряный призер чемпионата мира, заслуженный мастер спорта России по баскетболу Никита Моргунов.

Работали для горожан и развлекательные площадки - аэрохоккей, настольный футбол, батут, классики, дартс, минигольф, кроссфит.

В завершении соревнований для зрителей и участников на главной сцене прошел праздничный концерт с участием диджеев и звезд шоу-бизнеса, таких как Тимати, Елена Темникова, Тима Белорусских, T-Killah, Звонкий, Artik & Asti, Нюша и Бьянка.

Отборочные туры первой спартакиады «Моспром» стартовали в столице 1 июня и завершились 27 июля. В соревнованиях столичных промышленников приняли участие порядка 100 предприятий и 14 профильных вузов Москвы, в общей сложности около 3 тысяч человек.