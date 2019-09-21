РИАМО - 21 сен. Девочка-подросток из Абхазии прилетела 18 сентября в столичный аэропорт Внуково и больше не выходила на связь, ведется ее розыск, сообщается в группе «Милиция Абхазии» в Facebook.

«Внимание соотечественникам и всем, кто видел или знает место нахождения девочки из Абхазии Кварчия Эрики Романовны 2005 года рождения. Эрика авиарейсом Самара - Москва вечером 18 сентября прибыла в аэропорт Внуково и по настоящее время ее местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении.

Также друзей, сокурсников и знакомых девушки попросили сообщить любую информацию приватно на странице «Милиции Абхазии» в Facebook.

Также информацию о ее местонахождении можно отправить сообщением через мессенджеры Whatsapp и Telegram на номер +7 (940) 920-20-95 или связаться по телефону +7 (940) 925-85-89.

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