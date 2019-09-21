РИАМО - 21 сен. Принято решение о продлении до 10 ноября срока подачи заявок на конкурс «Доброволец Москвы – 2019», подвести итоги и наградить победителей планируется в декабре, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла мероприятий «Московские сезоны».

«Все участники могут претендовать на реализацию собственных проектов на городском уровне (а именно в рамках городской «Весенней недели добра» в 2020 году), заявить о себе на всероссийских молодежных форумах и других мероприятиях, а также получить сертификаты на обучение по специальным программам», – говорится в сообщении.

Подать заявку может как один доброволец (от 14 лет), так и целая команда (от трех человек, в том числе, ученики школ, начиная с первого класса). В этом году конкурс проходит в новом формате и разделен на три направления: «Деятельность», «Проект» и «Команда». Планируется, что церемония награждения победителей состоится в начале декабря.

В направлении «Деятельность» индивидуальные участники могут выбрать любую номинацию: «Яркие события», «Время рекордов», «Хранители истории», «Сезоны добра», «Хорошие новости», «Культурный код», «Заряжай на здоровье», «Территория заботы», «Копилка добрых дел». Им также следует направить заявку с указанием волонтерского опыта, после чего предстоит участие в очных мероприятиях, обучение и выполнение заданий.

В «Проекте» можно участвовать индивидуально и в составе команды. Здесь две номинации: «Организатор добрых дел» (для уже реализованных проектов или значимо общественных инициатив) и «Медиаlime» (для желающих создавать социальную рекламу (в печатном виде, в формате видеороликов или даже просто идеи)). После того, как финалисты представят свои проекты конкурсной комиссии, работы победителей увидят огромное число москвичей и туристов.

У третьего направления одна номинация «Добрая команда». Участвовать могут только представители образовательных учреждений в трех отдельных категориях: школы, вузы и средние специальные учебные заведения.

Конкурсантам необходимо представить программу деятельности, план развития, выполнить специальные задания, принять участие в мастер-классах и поделиться опытом с другими командами. Награда – возможность координировать волонтерскую команду большого городского мероприятия и, в целом, поддержка проекта в следующем году.