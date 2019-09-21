РИАМО - 21 сен. В воздушных гаванях Москвы Домодедово, Внуково, Шереметьево отменили и задержали 39 рейсов вечером в субботу, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэрогавани Внуково задержано 10 рейсов, отмен нет. В Домодедове 14 прилетов и вылетов отменили, еще девять задержали. В Шереметьеве меньше всего задержек – шесть рейсов.

В подмосковном аэропорту Жуковский в субботу вечером нет отмен и задержек.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого должна доводиться до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 или более минут.

В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности на субботу из-за порывистого ветра. «Желтый» – это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.