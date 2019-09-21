РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 сен. В подмосковном Подольске во время празднования Дня города сотрудники четырех библиотек провели конкурсы на знание истории и краеведения, сделали тематические подборки книг, сообщается на сайте администрации города.

В рамках празднования 238-й годовщины основания Подольска и образования Подольского уезда библиотеки округа организовали встречи с жителями в Библиогородке. Он открылся в субботу в 12:00 на площади Генерала Еремеева.

«Сотрудники четырех библиотек округа составили для всех желающих культурно-познавательную программу – подготовили литературное лото, загадки, интеллектуальные викторины, привезли редкие краеведческие и классические издания. Придумали исторические конкурсы, подготовили раздаточные информационные материалы, где находятся сведения о писателях и памятниках округа», - говорится в сообщении.

По словам ведущего работника библиотеки №15 Людмилы Фадеевой, сотрудники библиотек каждый год стараются посвятить свою программу таким вопросам, ответы на которые никто из присутствующих нигде больше не узнает. Для детей проводят мастер-классы по созданию своими руками закладок для книг.

Посетители Библиогородка листали издания подольских авторов о родном крае и его истории, делились впечатлениями, знакомились с новинками литературы и принимали активное участие в викторинах и конкурсах.

«На площадке Библиогородка больше всего заинтересовала книга «Награды СССР за военные заслуги». Это познавательно и интересно», - сказал местный житель Никита Тилицин.

Он признался, что на таком мероприятии впервые, хотя посещает библиотеки округа часто.

«Предпочитаю брать художественную литературу, в основном пьесы, так как в свободное время играю в театре», - отметил Никита.