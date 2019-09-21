РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 сен. В подмосковном Подольске у фонтана на бульваре Льва Толстого прошла художественная выставка «Подольский вернисаж», приуроченная к 238-й годовщине основания города Подольска и образования Подольского уезда, на ней было представлено около 60 работ художников, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Традиционная художественная выставка «Подольский вернисаж», приуроченная к 238-й годовщине основания города Подольска и образования Подольского уезда, прошла 21 сентября на бульваре Льва Толстого у фонтана «Первый бал Наташи Ростовой». Вниманию жителей и гостей Подольска было представлено около 60 работ», - говорится в сообщении.

На вернисаже были представлены работы членов Подольского городского отделения Союза художников России, коллектива «ArtStudio» Дома культуры «Машиностроитель» микрорайона Климовск, воспитанников Климовской и Подольской детских художественных школ, а также изостудии «Колорит».

«На протяжении многих лет наш дружный коллектив принимает активное участие в вернисаже. Сегодня на выставке работы выполнены в разных жанрах - портрет, пейзаж, историческая живопись, натюрморт. В этот замечательный день хочу пожелать всем горожанам больше радости и счастья», - сказала член Подольского городского отделения Союза художников России Елена Сосновская.

Живописцы лично приветствовали и встречали посетителей, рассказывали о себе, о пути к творчеству и своих работах. Многие яркие и красочные полотна повествовали об истории и жизни округа.

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