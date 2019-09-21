РИАМО - 21 сен. На центральной площадке акции «Наш лес. Посади свое дерево» в деревне Хлюпино Одинцовского городского округа собрались свыше 3,3 тысячи жителей региона, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Традиционная экологическая акция прошла по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в седьмой раз. С 2013 года к ней присоединились 1,65 миллиона жителей, на площади свыше 6650 гектаров высажено 14 миллионов деревьев.

«В этом году на землях лесного фонда подготовлено 63 участка площадью 215 гектаров под 540 тысяч деревьев, в муниципалитетах – более 68 тысяч деревьев. Высаживали липы, рябины, боярышник, сирень, жасмин, ели, сосны, клены», – говорится в сообщении.

Самая многочисленная площадка – в Хлюпине. На посадку деревьев вышли все желающие, в том числе вице-губернатор Московской области – руководитель администрации губернатора Александр Чупраков, заместитель председателя правительства региона – министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин и заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов, депутаты, представители общественных палат, молодежных организаций, волонтеры, деятели культуры и спорта.

Знаменитый путешественник Федор Конюхов посадил в Хлюпине сосну.

«Спасибо за такую акцию, давайте посадим каждый хотя бы по одному дереву. Вот эта сосенка вырастет, и наши правнуки будут смотреть на нее», – отметил он.

Участниками акции стали также известный танцовщик Сергей Полунин и Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных.

«Здорово, что столько людей собралось, которые беспокоятся о природе. Природа и человек – одно целое, мы не можем разделять на две половины. Столько деревьев будет посажено, станет свежее воздух и люди будут радостнее», – уверен Полунин.