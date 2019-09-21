РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 сен. В подмосковном Подольске в ходе региональной акции «Наш лес. Посади свое дерево» посадили 7 890 саженцев деревьев и кустарников, в ней приняло участие 18 814 человек, сообщается на сайте администрации горокруга.

Подольск в субботу присоединился к региональной акции «Наш лес. Посади свое дерево». Деревья сажали на 188 площадках во всех микрорайонах муниципалитета, в том числе на 45 дворовых территориях, в 12 общественных местах, на территории 52 школ и 79 детских садов. Также на вылетной магистрали Старосимферопольского шоссе, благоустройству которой в текущем году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева уделяется особое внимание.

«В ходе акции высажено 7 890 саженцев деревьев и кустарников. Общее количество участников составило 18 814 человек, им выдали 14 384 единицы инструмента. Раздали 12 500 экземпляров брендированной одежды. Организовали четыре пункта выдачи горячего питания и четыре концертные площадки», - говорится в сообщении.

Четыре центральные площадки акции были организованы на новом бульваре Юности по улице 50 лет ВЛКСМ, на улице Садовой в микрорайоне Красная Горка, в поселке Молодежный микрорайона Лаговский и на улице Академика Доллежаля в микрорайоне Кузнечики.