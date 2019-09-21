РИАМО - 21 сен. В День города в подмосковном Серпухове появилась новая достопримечательность, в гостинично-ресторанном комплексе «Провинция» открылся музей хлеба, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В отреставрированном помещении XIX века с историческими кирпичными сводами воссоздали купеческую пекарню. В ходе торжественной части глава городского округа Серпухов Юлия Купецкая, председатель совета директоров ОАО «Серпуховхлеб» Владимир Кулешов и генеральный директор ООО «Провинция» Светлана Фокина перерезали символическую ленточку», – говорится в сообщении.

Площадь нового музея составляет 150 квадратных метров. Для гостей в субботу провели первую экскурсию и пригласили на дегустацию более 50 видов хлебобулочных изделий, в том числе и главного гастрономического бренда городского округа– серпца.

В музее для жителей и гостей Серпухова будут проводить лекции об истории хлеба, угощать чаем из самовара и организовывать образовательные программы для детей и взрослых.

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