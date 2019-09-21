РИАМО - 21 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил жителей региона, которые в субботу приняли участие в акции «Наш лес. Посади свое дерево».

«Спасибо тысячам участников акции «Наш лес»! Сегодня они посадили деревья во всех муниципалитетах Подмосковья. Вместе с космонавтами Валентиной Терешковой, Борисом Волыновым и Петром Климуком тоже приняли участие - посадили кедры на Аллее Героев в Звездном городке, который сегодня празднует 55-летие», - написал Воробьев в своем аккаунте в Instagram.

В субботу экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево» прошла во всех муниципалитетах Подмосковья.

Все желающие участники акции также смогут поучаствовать в конкурсе. Для этого нужно сфотографироваться на акции и опубликовать снимок в своем аккаунте в Instagram до 25 сентября с хештегом – #НАШЛЕС2019. Также нужно подписаться на аккаунты @mosoblcomles и @ivan_sovetnikov и отметить своих друзей в комментариях. Среди участников будут разыграны девять призов, победителя выберут с помощью генератора случайных чисел.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в регионе ежегодно для восстановления леса малой родины. За шесть лет в акции приняли участие 1,65 миллиона активных жителей региона.