РИАМО - 21 сен. Новый театральный сквер высадили и открыли на проспекте Мельникова в Химках в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево», там посадили 200 деревьев и 300 кустарников, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Около 500 участников всего за час посадили 200 деревьев и 300 кустарников вдоль одной из центральных улиц новых Химок. Новую зону отдыха назвали Театральным сквером. Приуроченный к Году театра в России сквер начинается со скульптуры «Театральные маски». Сразу за ней – две беседки, спроектированные специально для этого места», - говорится в сообщении.

Чуть дальше от беседок - будущая аллея, которую дополнили десятками деревьев и кустарников жители округа и почетные гости.

Глава округа Дмитрий Волошин и первый заместитель председателя правительства Московской области – министр образования региона Ольга Забралова вместе с юными жителями Химок посадили лиственницу Кемпфера.

«Концепция того, что здесь не просто сажают деревья в хаотичном порядке, а все вместе делают сразу благоустроенный сквер — правильная. Думаю, так стоит делать и в других муниципалитетах Подмосковья», – сказала Забралова.

Кроме лиственниц сквер украсили яблони, красные клены, сливы, туи, а также несколько видов кустарников.

Олимпийский чемпион в рапире Артур Ахматхузин и его тренер Ильгар Мамедов высадили лиственницы в новом сквере.

Для того, чтобы посадка деревьев была в радость, каждому участнику предоставили удобный инвентарь, перчатки и сувенирные наборы. А после работы предложили любимые блюда полевой кухни.

Также акция прошла в микрорайоне Подрезково. На девяти площадках было высажено более 120 деревьев хвойных и лиственных пород. Также жители посадили 200 кустарников. Всего в акции в Подрезкове приняли участие более 500 человек.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» прошла в Подмосковье в субботу. В Химках в ней приняли участие более 3,5 тысяч человек. На всех площадках городского округа, а их 105, была предусмотрена праздничная программа. Всего высажено более 1,6 тысячи деревьев и 5 тысяч кустарников.