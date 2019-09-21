РИАМО - 21 сен. В Москве на улице Русаковской произошла дорожная авария с участием двух автомобилей, в результате ДТП машины перегородили трамвайные пути, но движение было восстановлено в течение десяти минут, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

«На улице Русаковской произошло столкновение двух легковых автомобилей. Из-за аварии около 10 минут стояли трамваи», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на данный момент движение трамваев на улице Русаковской восстановлено.