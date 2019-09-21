РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 сен. Около 11 тысяч жителей городского округа Люберцы в субботу приняли участие в региональной акции «Наш лес. Посади свое дерево», сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В городском округе Люберцы завершилась ежегодная экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево». Всего в городском округе было организовано около 200 площадок для посадки. Самой крупной из них стала территория Малаховского лесничества. Здесь жители высадили 14 тысяч сеянцев сосны.

«Общими усилиями мы сделали очень важное и доброе дело, благодаря которому наш Люберецкий край станет зеленее, а воздух - чище. Несмотря на осенний холод, с самого утра на посадку деревьев дружно вышли тысячи люберчан разного возраста. Всего к акции присоединились 10 740 жителей городского округа Люберцы», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в ходе акции в округе высадили более 25 тысяч саженцев деревьев и кустарников на площади 6,5 гектаров. Люберцы украсили молодые деревца березы, клена, липы, каштана, сосны, а также кусты сирени, жасмина, гортензии.

«Спасибо за этот незабываемый день! Спасибо за то, что не остались в стороне от общего дела», - заключил Ружицкий.