РИАМО – 21 сен. Сотрудники Минжилполитики Московской области и застройщики региона приняли участие в акции «Наш лес. Посади свое дерево», их силами было высажено 2 тысячи кустарников и деревьев, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Основными площадками, где участвовали представители министерства жилищной политики стали: Одинцовский городской округ (деревня Хлюпино), Наро-Фоминский городской округ и городской округ Власиха.

«Строительные компании Московской области посадили деревья и кустарники совместно с жителями: в Балашихе, Красногорске, Лыткарине, Ленинском городском округе, Пушкине, Раменском, Мытищах, Электростали, Щелкове. Было охвачено 14 жилых комплексов», – отмечается в сообщении.

Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова уточнила, что сотрудники компаний-застройщиков высадили около 2 тысяч деревьев.

«Всего было охвачено 12 муниципальных районов. В мероприятии приняли участие девять крупных застройщиков: группы компаний «Самолет», «ФСК», «МИЦ», «Сити XXI век», «Гранель», «Инград», «ПИК», «ЮИТ Московский регион», «Профи-инвест», – перечислила она.

Всего в субботу в рамках областной акции в озеленении региона приняло участие около 120 тысяч жителей. Посажено более 540 тысяч деревьев и кустарников.