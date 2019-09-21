РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 сен. Глава подмосковного Подольска Николай Пестов поздравил с Днем города ветеранов на концерте в честь 238-й годовщины основания Подольска и образования Подольского уезда, он пожелал им здоровья и благополучия, сообщается на сайте администрации горокруга.

В День города Подольска в концертном зале администрации прошел традиционный концерт для ветеранов ВОВ, тружеников тыла, ветеранов труда. Концерт государственного оркестра «Гусляры России» Московской областной филармонии подарил много добрых эмоций ветеранам. Пестов поздравил приглашенных с 238-й годовщиной основания Подольска и образования Подольского уезда на открытии праздничной программы. В фойе при встрече гостей играл духовой оркестр.

«Именно вашим трудом создан индустриальный, промышленный, научный, культурный потенциал округа. И в первую очередь мне хочется сказать «Спасибо!» за ваш труд, вложенный в Подольск, за ваши сердца, отданные его жителям. Бесценен тот опыт, который вы сегодня передаете людям, идущим вам на смену в заводских цехах, в образовательных учреждениях, учреждениях социальной сферы, в научных организациях, в транспортных и инженерных предприятиях. Дай Бог вам доброго здоровья, благополучия, счастья и добра на долгие годы!» – сказал Пестов.

Открыла программу для ветеранов музыкальная вариация «Сказ о старине» композитора, исполнительницы на гуслях, заслуженной артистки РСФСР Веры Городовской. Солисты оркестра исполнили немало песен и романсов, также прозвучали классические произведения русских и советских композиторов.