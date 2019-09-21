РИАМО - 21 сен. На территории столицы 22 сентября прогнозируют дождь со снегом, штормовой ветер, не рекомендуется парковать машину у заборов и рекламных щитов, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

«С 4 часов утра до позднего вечера воскресенья метеорологи ждут усиление холодного северного ветра до 20 метров в секунду, и снег с дождем (а град сегодня уже кое-где был, увы). Утепляйтесь и не паркуйтесь под заборами-щитами», – говорится в сообщении.

Ранее МЧС предупредило москвичей о порывистом ветре до 22 метров в секунду и мокром снеге 22 сентября.

Также в Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности на 23 сентября из-за порывистого ветра.