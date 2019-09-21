РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 сен. Сотрудники универсального спортивного комплекса «Метеор» имени Е.А. Донской в микрорайоне Дзержинского в Балашихе приняли участие в акции «Наш лес. Посади свое дерево» и высадили на территории учреждения 14 елей, сообщается на сайте администрации городского округа.

Акция по лесовосстановлению «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в Подмосковье с 2014 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Сегодня на территории универсального спортивного комплекса «Метеор» имени Е.А. Донской в микрорайоне Дзержинского (в Балашихе – ред.) была проведена акция по посадке деревьев «Наш лес. Посади свое дерево». Наш коллектив и воспитанники охотно присоединились к этой акции и посадили деревья на прилегающей территории», – заявила управляющая спорткомплексом Ольга Сергеева.

Она добавила, что всего высадили 14 елей по периметру спортивного комплекса.

В Балашихе центральной площадкой проведения акции «Наш лес. Посади свое дерево» стал Ольгинский лесопарк.

Акция прошла по всему городу – на территории учреждений здравоохранения, спорта, культуры, образования, в парках, скверах и дворах. Там высадили каштаны, липы, березы, клены, рябины, дубы и другие деревья, а также кустарники.