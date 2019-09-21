РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 сен. Порядка 200 саженцев каштана, рябины, клена, березы высадили у детских площадок в микрорайоне Изумрудный подмосковной Балашихи, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Сегодня у нас, как и во всей Балашихе, проводится акция («Наш лес. Посади свое дерево» – ред.). Мы высадили большое количество деревьев и кустарников на аллеях и около детских площадок (в микрорайоне Изумрудный – ред.). В первый же час пришло около 50 человек, все подходили и интересовались. Я считаю, что такие мероприятия сближают людей», - сказала управляющая службой эксплуатации «ПИК-Комфорт» Оксана Кирийчук.

Она добавила, что всего в микрорайоне Изумрудный было высажено около 200 саженцев деревьев. Среди них – каштан, рябина, клен, береза.

Центральной площадкой проведения акции «Наш лес. Посади свое дерево» в Балашихе стал Ольгинский лесопарк. Акция прошла по всему городу – на территории учреждений здравоохранения, спорта, культуры, образования, в парках, скверах и дворах. Там высадили каштаны, липы, березы, клены, рябины, дубы и другие деревья, а также кустарники.

Экологическая акция проводится в Подмосковье с 2013 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.